Dalšími pak zničený německý hřbitov v době komunismu, přestárlá zeleň anebo nedostatek míst pro parkování. Nyní město zadalo takzvaně napřímo zpracování projektové dokumentace za 1,4 milionu korun firmě, která dělala i studii. Poté mohou začít samotné práce, které budou rozděleny do několika etap.

"Celý projekt je náročný a proto bude rozdělen do tří etap. Tou první je nový hřbitov, hromadné hroby žen ze svatavského zajateckého tábora. Druhá etapa zahrnuje vybudování vstupní zahrady a parkoviště a ve třetí etapě půjde o staronový hřbitov, židovský hřbitov a vedlejší parkovací plochy. Ty jsou důležité, protože dosavadní místa například při Dušičkách či větších pohřbech nestačí. Projekt by měl být hotov do konce tohoto roku a nové zastupitelstvo bude příští rok rozhodovat jak dál," říká místostarosta Sokolova Jan Picka.

Bude se muset také řešit zeleň na hřbitově. Zejména stromy jsou přestárlé, dělají se prořezávky.

"Hřbitov je jakousi vizitkou města, chodíme na něj nejen vzpomínat na naše předky, ale je i místem, kam se řada lidí chodí projít, zamyslet se nad životem. Rádi bychom tak docílili toho, aby náš hřbitov byl důstojným místem," řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Sokolovský hřbitov a jeho okolí je svým způsobem unikátní. Je tam mnoho historie na jednom místě. Podle dalších plánů Sokolova by v srdci hřbitova mohlo vzniknout i jakési odpočinkové místo, kde budou mimo jiné vodní prvky či mnoho zeleně.