Sokolovští gymnazisté převálcovali soupeře

Sokolov - Obliba ve hře piškvorky mezi mladými lidmi narůstá raketovým tempem. Ve školách se konají velmi napínavé turnaje. Ten prozatím poslední se konal na gymnáziu v Sokolově. Zúčastnilo se ho hned čtrnáct týmů, které bojovaly o postup.

MEZI mládeží jsou piškvorky oblíbené. Foto: Il. foto: Deník

Piškvorkové klání se konalo na sokolovském gymnáziu. Tentokrát měly početní převahu základní školy, na turnaj jich dorazilo osm. Ze škol středních to pak bylo týmů šest.

Týmy byly rozděleny do dvou skupin po třech týmech a dvou skupin po čtyřech. Ve třech skupinách naprosto dominovaly domácí týmy. Každý z nich ve skupině prohrál jen jediný duel. Skupina B zažila po dohrání všech duelů rozstřel mezi týmem Maťeiovy mazáncy a Kouknu a vidim. Rozstřel vyhráli Maťeiovy mazáncy a postupují do play-off z prvního místa. Domácí zatím vypadají jako favorité, dostanou se všichni do krajského turnaje?

Po dramatických vyřazovacích soubojích nakonec na všech postupových místech končila domácí škola.

Na jejich vzájemnou odplatu se můžeme těšit na krajském turnaji v Ostrově dne 29. listopadu.

Ve více než stovce turnajů v pIšQworkách do 24. listopadu poměří síly přes 1350 přihlášených týmů. Z krajských kol vzejde celkem 24 vítězných týmů z České republiky i ze Slovenska, které se utkají o titul středoškolského mistra v piškvorkách 8. prosince 2017 na Fakultě sociálních studií MU v Brně.

Hlavním pořadatelem soutěže pIšQworky je spolek Student Cyber Games.

Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a všech krajů České republiky. Spolupořadatelem pIšQworek je už od roku 2012 Masarykova univerzita v Brně.