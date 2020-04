Zdravotníci ze sokolovské nemocnice jsou v současné koronakrizi v první linii.

Sokolovští lékaři a zdravotníci jsou pro město hrdinové. | Foto: Nemos

Čelí nebezpečí nakažení, navíc kvůli nové nastaveným službám téměř nespí a čekají na to, co přijde v dalších dnech. „Nikdo nedokáže odhadnout, jaký bude další průběh pandemie. Vlna solidarity je taková, že jsem nic podobného nezažila a je to něco, co nás drží na nohou,“ říká Martina Kalendová, náměstek ošetřovatelské péče Nemocnice Sokolov, členka krizového týmu nemocnice a zároveň vrchní sestra zdejšího oddělení ARO, která tu pracuje již 26 let.