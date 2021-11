Rodiče dětí v Sokolově si zoufají nad kritickým nedostatkem dětských lékařů ve městě. Řada z nich je donucena jezdit do okolních měst. Mnoho pediatrů odešlo do důchodu. Ti co zůstali odmítají z kapacitních důvodů přijímat nové pacienty. Zoufalou situaci navíc ještě zhoršuje současné počasí a zcela přeplněné čekárny pediatrů. Dětem totiž chybí přirozená imunita. O situaci se intenzivně zajímají nejen rodiče, ale i město.

Rodiče musí vozit děti k pediatrům do okolních měst. Ilustrační foto. | Foto: Nemocnice Šternberk

"Do Sokolova jsme se přistěhovali zhruba před dvěma roky. Sehnat lékaře pro našeho dnes tříletého syna bylo nemožné. Jsme proto nuceni jezdit do Kraslic. Když je syn nemocný, je mu špatně a má horečky je to opravdu horor. Nic jiného nám ale nezbývá," říká Nikola Satlerová. Její kamarádka Linda má ten samý problém. Pediatra si nakonec našla v sousedním Lokti. Další z maminek jezdí se svou dcerou dokonce do sousedního okresu, konkrétně Nejdku. Nové pacienty totiž v Sokolově nepřijímají. Komu se přeci jen podaří zaregistrovat u některého lékaře například novorozeně, jakoby vyhrál v loterii. Musí se totiž trefit do období, kdy od současných pediatrů odcházejí dospělí jedinci.