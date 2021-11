Příchod Ježíška bude pro děti z Dětského domova v Chebu příjemnější, protože se o to postará rodina Piklových z Březové u Sokolova. Osamělým dětem pomáhá každý rok. Rodiče a dokonce i děti věnují ze svých úspor peníze na dárky, aby mohli udělat druhým radost.

Rodina Piklových z Březové u Sokolova každý rok pomáhá osamělým dětem. Veřejnost se může zapojit do aukce, výtěžek poputuje do Dětského domova Cheb | Foto: Rodina Piklových

Teď zapojují do této činnosti i veřejnost. „Již pár let, a to vždy před Vánoci oslovujeme personál Dětského domova Cheb, aby nám dali pár tipů na dárky, které by si děti z domova přály. Poté je společně nakoupíme, na dárky padne i část úspor našich dětí a 23. prosince je tam také společně odneseme. Párkrát už jsem se pokusil do tohoto zapojit i známé z okolí, ale ne vždy se to podařilo,“ říká tatínek a také pilot sportovního letadla Martin Pikl, jehož desetiletá dcera Soňa se začala věnovat malování a chce pomáhat i díky své tvorbě.