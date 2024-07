Unikát do geologické expozice. Tak by se dal nazvat fragment pravěkého stromu, který se podařilo nalézt v bývalém uhelném lomu Družba u Královského Poříčí. Nově je součástí geologické expozice ve sklepení sokolovského zámku. Jde o zkamenělé (prokřemenělé) dřevo z lesa pohřbeného při sopečné erupci před zhruba 20 miliony lety.

"Jde o jeden fragment z nálezu, který si rozebrala jedna mezinárodní exkurze. Následně byl přeřezán, vybroušen a vyleštěn.

Vypadá to pěkně. A protože teď pracuji v muzeu, tak jsem to věnoval do muzea. Je to nádherný kus. Máme v muzeu už léta takové menší kousky a teď jsem tam přinesl jeden větší a jako kámen je to moc hezký. Opravdu je to zkamenělý stromek, je velký zhruba 20 až 30 centimetrů v průměru, váží zhruba 30 kilo, což je dost. Jsou tam vidět letokruhy a všechny detaily. Kdo má zájem ho vidět ať navštíví sklepení sokolovského zámku, kde je už vystaven," říká geolog Petr Rojík.

Uhlí se v lomu Družba na Sokolovsku dobývalo 122 let a těžba skončila zhruba před 13 lety. Důvody k zastavení těžby byly tehdy technického rázu a souvisely se sesuvem vnitřní výsypky lomu Jiří. Lom Družba přitom patřil pro Sokolovskou uhelnou k důležitým částem výroby. Na rozdíl od sousedního lomu Jiří totiž obsahoval uhlí, sice s menší výhřevností, ale zato výrazně nižším obsahem síry. Lom Družba v Novém Sedle byl přímým nástupcem dolu Kaiser. Ten zahájil těžbu v roce 1889 nejprve hlubinným způsobem, a od roku 1907 zahájil také lomový způsob dobývání. Hlubinná těžba byla ukončena až v roce 1959, nicméně do té doby důl vystřídal hned několik jmen. V roce 1921 byl přejmenován na Konkordii, posléze nesl jména Truman a Svornost, aby byl roku 1951 přejmenován na současnou Družbu. V roce 1913 byla pak v blízkosti dolu v Novém Sedle vybudována hnědouhelná elektrárna, která zásobovala, spolu s elektrárnou v Dolním Rychnově, elektrickou energií široké okolí do doby, než byla uvedena do provozu elektrárna v Tisové.