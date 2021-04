Zemětřesení, projíždějící těžká doprava na hlavní tepně, oprava chodníku, ale i zub času. To vše se podepsalo na stavu sochy Panny Marie před kraslickým římsko katolickým kostelem.

Soše Panny Marie hrozilo zřícení. Památka se musí restaurovat. | Foto: O. Mika, (roc)

Na to, že se socha naklání a je na jedné straně popraskaná, upozornil jeden z obyvatel a zároveň zastupitel Otakar Mika. Město si proto nechalo zpracovat posudek o stavu této památky. Výsledek byl ten, že socha je v kritickém stavu a musí být co nejdříve sundána. A to se také tento týden stalo.