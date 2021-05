"Opakuje se stále dokola takzvaný denní chod oblačnosti, kdy desítky přeháněk přes den k večeru mizí. Kromě pondělí, které bude poměrně teplé, budou následující dny jako přes kopírák," říká Rudolf Kovařík, pozorovatel přírody ze Šindelové na Kraslicku.

Podle se něj se až do Medardu žádná velká změna konat nebude. Pravidelné dešťové přeháňky však pomáhají alergikům a přírodě. Pyl se díky dešti nestíhá rozptylovat a alergikům se tak lépe dýchá. Zatímco vloni začalo kvést vše takřka naráz a alergici se dusili, letos jde vše pozvolna. "Vloni kvetla třešeň týden, letos jde pozvolna tři týdny," říká Kovařík. Do toho se minulý rok přidaly i smrky, jejichž pyl zanese vítr až 11 kilometrů daleko. To letos díky přeháňkám nehrozí. V současné době kvete velmi pomalu i největší alergen, jímž je bříza. Radost mohou mít i lesníci, protože podobný ráz počasí nesvědčí ani kůrovci. Ten podle Kovaříka potřebuje ke svému řádění pět dní bez deště a teploty 18 stupňů Celsia a výš. Správci lesů tak doufají, že chladné počasí vydrží co nejdéle. Bez jediné kapky chemie jim současné počasí zdecimuje první slet kůrovce.