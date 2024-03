Mladík byl obviněn z poškození cizí věci, za což mu byl navržen trest odnětí svobody na 30 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu 36 měsíců. Sám obžalovaný svou vinu nepopírá. Co však obhajoba rozporuje je fakt, že za způsobenou škodu velkého rozsahu zodpovídá výlučně obžalovaný.

Při pondělním líčení soudkyně Gabriela Siegelová zakázala médiím v soudní síni pořizovat fotografie. V jednu chvíli také musela přerušit jednání a vyhlásit krátkou pauzu. Obviněný byl totiž viditelně rozrušený a nedokázal odpovídat na její otázky. "Mám nervy," bylo jediné co ze sebe mladík vysoukal. "Rozumím tomu, že jste nervózní, ale potřebuji, abyste byl schopen komunikovat. Pokud máte takové nervy, že nejste schopen komunikovat, můžeme přerušit líčení. Vidím, že vám není úplně nejlíp. Potřebujete se nadechnout nebo napít?" zeptala se soudkyně obviněného. Ten ji odpověděl, že ano a potřeboval by se uklidnit. Poté bylo líčení přerušeno.

Po krátké přestávce již Baiger reagoval na otázky soudu a vypovídal o svých životních poměrech, rodině a také o tom, zda je schopen škodu uhradit či nikoliv. Popsal také, jak k celé nešťastné události došlo.

"Popíjeli jsme u tchána v lokalitě Železný dvůr a já jsme se musel projít. U Penny jsem zjistil, že mám málo procent na baterii. Vzal jsem nabíječku a vylezl na košíky u prodejny. Nahoře pod střechou je zásuvka, kde už jsem jednou mobil nabíjel. Tentokráte mi však mobil spadl do jednoho z košíků. Neměl jsem drobné tak jsem chtěl zapalovačem vypálit díru do plastového košíku a vyndat si jej ven. Najednou začal hořet další košík a poté se oheň přenesl na střechu prodejny. Z ní padaly hořící kusy na zbylé košíky a začalo to strašně rychle hořet. Bouchal jsem na okna, paní otevřela a zase zavřela. Snažil jsem se zastavit i auto jedoucí kolem, ale nezastavilo. Šel jsem zpět a všechno řekl manželce," vypovídal Baiger. Přiznat policistům se na místě činu podle svých slov nedokázal. Jen se zeptal, zda nikdo nebyl v prodejně. "V době popíjení u tchána jsem byl opilý. Po procházce nad ránem u Penny už nikoliv," dodal obžalovaný.

Na otázku, zda je škodu uhradit, odpověděl, že momentálně ne. Zmínil jen sbírku, kterou založilo karlovarské sdružení v čele s Petrem Ajšmanem. Kolik tam momentálně je, neví, ale odhaduje to na 60 tisíc korun. Petr Ajšman v minulosti uvedl, že vybrané finance budou použity na právní pomoc Máriovi.

Ten svou vinu nezpochybňuje. Obhajoba rovněž nerozporovala výši škody. Co však rozporovala, byla míra rozsahu viny Baigera za tuto škodu.

"Z našeho pohledu je sporné, že za způsobenou škodu odpovídá výlučně obžalovaný. Máme za to, že do trestně právních relevantních okolností mohly přistoupit další faktory, které se spolupodílely na vzniku škody velkého rozsahu. Máme za to, že to nejsou otázky právní či skutkové, ale jsou to otázky odborné," řekl obhájce obžalovaného. Jak zmínil sám obžalovaný, požár se rozšířil až nezvykle rychle a během chvíle pohltil celou prodejnu. V této souvislosti obhajoba soud požádala o dopracování odborného vyjádření Hasičského záchranného sboru. Soud bude pokračovat v dubnu.