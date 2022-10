Psychicky náročné měsíce má za sebou Jan Horník (STAN), bývalý místopředseda Horní komory parlamentu a starosta Božího Daru. Ve volební kampani, v níž znovu kandidoval na post senátora, neuspěl. Do volebního klání v druhém mu chybělo 581 hlasů a senátorkou byla poté zvolena Věra Procházková (ANO). Jan Horník (na snímku) prohru sice přijal, ale nesouhlasí s kampaní, která se proti němu rozpoutala na sociálních sítích a billboardech. „Místo toho, abych volební kampaň vůbec zahájil, jsem musel čelit neustálým útokům, dehonestaci a pomluvám. Bylo to těžké období. I proto jsem na průběh senátních voleb na Karlovarsku podal stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS),“ uvedl. Ostatně nebyl sám, komu průběh senátních voleb na Karlovarsku vadil. Z jedenácti kandidujících do Senátu podali u NSS návrh na neplatnost voleb čtyři nominanté.