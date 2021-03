Jednou z mála akcí, kterou nezastavila pandemie, je soutěž Stavby Karlovarského kraje.

Cílem jubilejního 20. ročníku soutěže je prezentovat všechny současné stavby na území kraje, které jsou zkolaudovány a uvedeny do provozu v období předchozích tří let, tedy od 1. ledna 2018 až do 30. dubna letošního roku. Také letos se budou hodnotit doposud nerealizované projekty či studie. Přihlašovatelem staveb i projektů může být investor, architekt, projektant, zhotovitel stavby, nebo její majitel. Hlasovat o jednotlivých stavbách bude možné od 19. května až do 18. června.