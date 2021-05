Jubilejní 20. ročník Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje právě začal. Ve středu ráno také odstartovalo také další kolo velmi oblíbeného klání O stavbu roku, která je pořádaná na internetu a letos ji poprvé doplní videosnímky z prezentovaných zakázek. Jak říká Rudolf Borýsek, předseda Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary, které je pořadatelem akce, letošní účast je rekordní.

"Jsem velmi rád za takovou aktivitu. Ještě nikdy jsme neměli tolik přihlášených. Akce doznala modernější podoby. Naší prioritou je, aby se do ní zapojila co nejširší veřejnost," poznamenal Borýsek.

Dvacátý ročník má hned několik novinek. Přicházejí po roční pauze, vloni se Dny stavitelství a architektury nakonec kvůli pandemii nekonaly. "I letos se ovšem některé části neuskuteční, například odborná konference, na níž nemohou přijet zahraniční účastníci. Nekoná se bohužel ani soutěž škol. Na podzim jsme pak přesunuli Dny otevřených dveří na dokončených stavbách," informovala manažerka sdružení Anna Vlášková.

I letos se soutěží v rámci dokončených staveb a také v sekci připravovaných projektů. Novinkou jsou zachráněné památky, které jsou zastoupeny šesti objekty - kostel svaté Maří Magdaleny v Boru, Zámek Kopaniny, hospodářská usedlost v Milíkově, kostel svaté Anny v Sedleci, kostel svatého Mikuláše pod bájným Krudumem a Goethova vyhlídka v Karlových Varech.

"Mezi stavby se nám přihlásilo rekordních 28 soutěžících, mezi projekty pak 15," doplnila manažerka sdružení. Podmínkou bylo, že stavba byla dokončena nejpozději před třemi lety. Mezi přihlášenými tak figurují i takové zakázky, které se realizovaly ještě dávno před covidem, ale do soutěže se nemohly vloni přihlásit. Konkrétně jde například o úpravu prostranství před karlovarským Horním nádražím. O stavbu roku se uchází i oprava chebského hradu, revitalizace Perninského rašeliniště, cyklostezka v Pomezí, kaple v Březové, Sadová kolonáda v Karlových Varech či oprava bývalé Spořitelny (Sparkasse) na karlovarském Divadelním náměstí.

Do sekce zatím nerealizovaných projektů je pak třeba přihlášena karlovarská náplavka před Thermalem, přestavba areálu pivovaru v karlovarských Rybářích, skatepark v Chebu či výstavba rychlostní silnice D6 mezi Olšovými Vraty a Žalmanovem.

"O vítězích rozhodne odborná porota, která je pak zveřejní na slavnostním večeru, jenž by se měl konat 18. června v Galerii umění. Na internetu hlasuje veřejnost, která může v každé kategorii dát jeden hlas," upřesnila Vlášková. Z jednoho počítače, z jednoho mailu a z jedné IT adresy tak bude možné zaslat pouze jeden hlas. Tím se organizátoři chtějí vyvarovat případných podvodů. Mezi hlasujícími pak porota vybere výherce, kteří získají zajímavé ceny. Hlasovat můžete do 15 hodin 18. června ZDE. Od spuštění systému se během jedné jediné hodiny do ankety zapojilo už 151 lidí.