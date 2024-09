Právě nová parkovací místa jsou jeden z důvodů, proč městská policie přitvrdí v oblasti nesprávného parkování. „Chceme předem upozornit veřejnost na to, že se městská policie v Chodově s otevřením nového parkoviště v ulici Boženy Němcové více zaměří na špatné parkování v ulici Hlavní, zejména pak na výjezd z ulice Boženy Němcové a dále na průběh zákazu stání podél bývalého obchodního domu Družstevník, kde vozidlo hasičů projelo jen s velkými obtížemi,“ zdůraznil velitel chodovské městské policie Antonín Kortus.

Dodal, že městská policie si je vědoma nedostatečné kapacity parkovacích míst ve městě, a proto byla v průběhu rekonstrukce parkoviště u Penny marketu v případě špatného parkování do jisté míry tolerantní.

„Rekonstrukce však skončila, přibylo parkoviště v ulici Boženy Němcové a režim by se tak měl vrátit do původních kolejí. Je důležité, aby byla zaručena především průjezdnost pro vozidla Integrovaného záchranného systému (IZS) a Chotesu, protože zejména pro IZS platí, že pokud neprojedou, nemusí se k vám v případě nutnosti dostat včas,“ upozorňuje chodovskou veřejnost Antonín Kortus s tím, že špatně parkující motoristé mohou počítat s postihem, a to buď s pokutou či přímo odtažením vozidla.

S ním souhlasí také velitel hasičů v Chodově Jiří Kiss. Dodal, že neprůjezdné ulice při zásahu jsou skutečnou komplikací a hasiči tak prochází stresem. „Jsou to pro nás zcela zbytečné a nepříjemné situace, kvůli kterým přicházíme o cenné minuty. Zdržení na cestě k zásahu může mít závažné až tragické následky,“ doplnil velitel Kiss.

Naposledy řešili chodovští hasiči a strážníci auta blokující silnici v průběhu prázdnin, kdy se nemohli dostat k zásahu na Bílé vodě, kde potřeboval pomoc vyčerpaný plavec. "Nezkoušejte být v jakýchkoliv potížích. V neděli by k vám hasiči ani záchranka na Bílou vodu nedojeli. Přesně tento vzkaz vyslali tehdy dobrovolní hasiči z Chodova potom, co zkoušeli projet na tamní koupaliště a cesta byla ucpaná parkujícími auty. Nebylo to poprvé. Vjezd k vodě byl předtím uzavřen kvůli dopravnímu kolapsu. "Řidiči nerespektují dopravní značení a znemožňují příjezd záchranným složkám. Na místě situaci řeší hasiči, policie, odtahová služba. Tyto prověřovací akce složek IZS se budou namátkově opakovat," vzkazují chodovští hasiči.

Jediná technika, která se na místo zásahu dostane, je čtyřkolka. I ta, ale musí jet po alternativní trase. Cisterny nemají šanci. A při velkém návalu ani sanity záchranářů. "Každé zdržení záchranářů znamená ohrožení pacienta," potvrdil mluvčí záchranné služby Radek Hes.