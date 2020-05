„Dovolme alergikům odlišit se a v klidu dýchat. Jakákoliv sponka na roušce stačí jako znamení, že se jedná o alergika. Buďme ohleduplní,“ nabádají aktivisté, kteří se připojili k facebookové skupině Sponka pro alergiky.

„Kýchání není příznakem koronaviru. Ale jak sami mnozí napsali a jak se můžete sami přesvědčit, jakmile venku kýchnete, sesypou se na vás vyděšené či nenávistné pohledy a postaví vás to do nepříjemné situace. Některým lidem je to jedno, jiní, dle svých slov, jsou schopni se zadusit, aby nekýchli,“ říká na sociální síti Edit B. Martínková.

Jediný účel sponky je zkusit zmírnit četnost těchto nepříjemných situací, do kterých se alergici dostávají kvůli hysterii z koronaviru.

O tom, že alergikům nastaly zlé časy, ví své i pozorovatel počasí a přírody Rudolf Kovařík ze Šindelové.

„Ve vzduchu je momentálně mnoho pylu. Ten může dráždit dýchací cesty a oči. Nej-agresivnější je pyl břízy. Ale alergiky ohrožují pyly všech rostlin a keřů,“ říká. V týdnu bylo pyl z rostlin a stromů možné vidět i na automobilech. Ke konci týdne se alergikům mírně ulevilo, a to díky dešťovým přeháňkám.