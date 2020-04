Ten hledal cestu, jak lidi, kteří s ním pravidelně sportují, zase dostat do formy. A způsob se našel. Zapnou televizi nebo počítač a trénují podle pokynů svého ´šéfa´ přes počítačový program Skype.

„Vzhledem k nouzovému stavu není možné pokračovat v trénincích tak, jak byli lidé zvyklí. Moji přítelkyni proto napadlo, že bych mohl dělat lekce přes Skype. Upřímně, nemám příliš rád, když mi někdo kouká do obýváku, nakonec jsem si ale řekl, že to zkusím,“ popsal trenér, jak nápad vznikl. Oslovil proto ty, kteří s ním pravidelně cvičí, a oni jeho nabídku s nadšením kvitovali. „Lekce jsou určené pouze pro ty, kteří na tréninky chodili už před vyhlášením nouzového stavu. U nich mám totiž jistotu, že provádí cviky správně. Nováčci dělají chyby, kvůli kterým si mohou ublížit. Přes Skype je ale nemám jak opravovat,“ vysvětlil. Na trénincích běžně Jaroslav Kondor Švehla používá různé sportovní náčiní, což nyní není možné. „Naplánoval jsem proto sérii cvičení s vlastní vahou, které se skládá ze silového tréninku a kardio cviků. Je to navíc mnohem náročnější cvičení než to s tréninkovými pomůckami,“ poznamenal. Svým svěřencům tím udělal velkou radost.

„Poslední skoro tři roky jsem na kruháči opravdu závislá,“ řekla Helena Barková. „Jediné, co mě zastavilo a chodit jsem nemohla, byl vymknutý kotník. A teď přišla karanténa. Pro mě, která třikrát v týdnu chodila cvičit k Jardovi, je to úplná tragédie. Těch pár dní bez cvičení bylo strašných. A pak Jarda přišel s nápadem online kruháčů. Myslím, že nejen já, ale všichni ostatní byli šťastní. Ten první večer, kdy začal trénovat online a viděla jsem nejen jeho, ale i všechny své kamarády, jsem si řekla, že svět je ještě v pořádku. Jak začnete jednou chodit na kruhové tréninky a Jarda vás začne hecovat, už vás vlastně jiné cvičení nebaví. Ani nemůže. Jarda je profík, který by se pro svou kruháčovou rodinu klidně sám zničil. Jsem mu vděčná, že mi vnesl do života radost ze cvičení i v téhle době přes obrazovku počítače. Díky Jardo, že nás nenecháš jen tak válet se na gauči. Jsi jednička!, “ poznamenala.