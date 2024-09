Pro předplatitele

Roman Cichocki dnes 06:00

Provizorní stavební buňky ve fotbalovém areálu, které zůstaly provizoriem dlouhých 40 let. Hřiště mezi panelovými doby, které se za desítky let prakticky nezměnilo a dnešní padesátníci si ho pamatují stejné, jako když na něm hráli fotbálek v dětských letech. Radovat se mohou i skejťáci. Chystá se pro ně menší, ale zajímavý skatepark vedle nedávno vybudovaného pumptracku. Na to vše se mohou těšit děti i dospěli, kteří rádi protáhnou svá těla.