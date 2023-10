Vodní plochy jezera Michal a Medard na Sokolovsku nabízejí ideální podmínky pro různé typy vodních sportů. Této příležitosti se chopila společnost Sokolovská uhelná a SUAS GROUP a založila klub vodních sportů pod názvem Sportovní klub Medard. Přilákat chce děti a mladé lidi z celého kraje ve věku od 11 do 18 let.

Veslice na jezeře. | Foto: SUAS GROUP

Zaměří se na veslování, ale nabídne i další vodní sporty. Nábor už probíhá, zástupci klubu šíří informace po celém regionu. „Spustili jsme kampaň na sociálních sítích klubu, náborujeme na základních i středních školách, kde jsme rozšířili letáky, zapojili jsme starosty obcí na Sokolovsku, Karlovarsku i Chebsku a věříme, že se postupně podaří mladé sportovce naší nabídkou oslovit. Veslování je univerzitní sport, jako takový určitě může přitáhnout mladé lidi, kteří v něm pak mohou dosahovat skvělých sportovních úspěchů na republikové a mezinárodní úrovni,“ vysvětlil Luboš Klíma, obchodní ředitel Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.

Zázemí má klub v současnosti v areálu koupaliště Michal u Sokolova. „Pro členy klubu jsme připravili nové prostory včetně šaten pro dívky a chlapce. K dispozici máme pět lodí, například párovou čtyřveslici s kormidelníkem nebo dvojskif, k přípravě takzvaně na suchu bude sloužit veslařský trenažér. Tréninky samozřejmě poběží i v zimě, a to jednak v areálu koupaliště, ale také ve Fitness URAL v Sokolově, které je partnerem SK Medard,“ uvedl Jiří Štěpán, předseda klubu s tím, že v průběhu let by se vodní sporty posunuly na jezero Medard, kde vznikne v budoucnu sportovní areál, který nabídne špičkové podmínky pro sportovce a sportovní organizace.

Trénink mladých veslařů začal vést Karel Bednář, reprezentant ČR ve veslování, spolu s ním se bude o sportovce starat Martin Vorel, bývalý trenér veslařského klubu SK Louny, a Stanislav Kapr, který pracuje u vodní záchranné služby, navíc je zkušeným triatlonistou.

Zájemci o veslování a vodní sporty mohou počítat s tím, že získají všestrannou fyzickou přípravu a kvalitní kondici. „Veslování je komplexní sport, při kterém se posílí celé tělo, kluci a holky si vybudují dlouhodobou vytrvalost, naučí se ale i taktice a strategii důležitou pro závody. Za velkou výhodu považuji i to, že jde o sport v malých týmech, sportovci jsou spolu na jedné lodi, a to obrazně i doslova, musí být dokonale synchronizovaní a vzájemně se na sebe spoléhat,“ dodal Jiří Štěpán. První zájemci o členství ve Sportovním klubu Medard už podepsali přihlášky. Tréninky se konají každé úterý a čtvrtek od 16.00 v areálu přírodního koupaliště Michal u Sokolova. Veškeré informace lze najít na facebookovém profilu: https://tinyurl.com/8s56v7fk