„Zatím pozitivně hodnotím vysokou účast při volbách, ale na druhou stranu při samotné kampani sehrálo roli hodně emocí a lživých informací ze strany vládního hnutí, které dokázalo ovlivnit mnoho nepřesvědčených voličů, aby volili hnutí ANO,“ míní lídr Pirátů pro Karlovarský kraj Petr Třešňák. „Výsledek Pirátů a Starostů jsem čekal někdy nad sedmnácti procenty, ale ještě nemáme sečteno,“ hodnotil. Dle Třešňákových slov koalice Pirátů a STANu vedla celou kampaň s čistým vědomím a svědomím. „Byla maximálně korektní. Už na jaře byl z naší strany hotov kompletní program, kde jsme představovali všechna programová východiska a také rovnou nástroje, jak jich dosáhnout. I v době covidu jsme byli v maximálním pracovním nasazení pro Karlovarský kraj. V této nejtěžší době si naopak vládní hnutí do našeho kraje kopnulo,“ dodal.

Parlamentní volby koalice SPOLU sice v kraji nevyhrávala, o několik procent ji předbíhalo hnutí ANO, přesto nemá důvod k pesimismu. "Voliči svým hlasováním prokázali, že chtějí změnu, to je zřejmé. Chtěli bych poděkovat všem, kteří nás volili. Protože my uděláme vše pro to, abychom je nezklamali," uvedl Jan Bureš, lídr SPOLU v Karlovarském kraji. Na dotaz, zda SPOLU přece jenom neočekávalo v kraji vyšší volební výsledek, uvedl, že to by chtěl každý politik, ale poukázal na to, že počet hlasů, které SPOLU od voličů v regionu obdrželo, je vysoký a důvěra v pravici opět stoupá. Jan Bureš se před konečným uzavřením součtu volebních hlasů vyjádřil i k možnému odchodu ČSSD ze sněmovny, což by bylo poprvé od roku 1992. Že ve sněmovně nebudou poslanci za KSČM, to mi vůbec nevadí. Ale možným volebním debaklem ČSSD nadšený nejsem. Je to tradiční levicová a etablovaná strana, která by tak mohla zmizet z politické mapy. Ale mají šanci, ostatně jako my, se odrazit ode dna, být čitelná a pro voliče připravit program pro 21. století. Podle mě zůstala ČSSD ne ve 20., ale v 19. století," dodal Jan Bureš, lídr SPOLU za Karlovarský kraj.

Druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů po Andreji Babišovi a už podruhé vítězství hnutí ANO v parlamentních volbách v Karlovarském kraji. To je velký úspěch lídryně tohoto hnutí Jany Mračkové Vildumetzové. "Mám obrovskou radost a taková důvěra a podpora voličů mě těší. Je to výborný výsledek, ale dobojováno ještě není," komentovala výsledek parlamentních voleb před závěrečným sečtením všech hlasů Jana Mračková Vildumetzová. Podle ní nyní půjde o to, kdo a s kým utvoří novou vládní koalici. Přednost by dala spolupráci ANO s uskupením SPOLU. "A také bych byla velmi ráda, kdyby Karlovarský kraj opět v parlamentu zastupovalo pět poslanců, jako tomu bylo v uplynulém volebním období, což je velmi reálné," řekla pro Deník lídryně ANO v Karlovarském kraji. "Chtěla bych poděkovat všem, kdo přišli k volbám a samozřejmě velké díky patří těm, kteří volili hnutí ANO. Velmi si vážíme každého hlasu a víme, že naše práce v uplynulých čtyřech letech měla smysl a budeme v ní pokračovat. To znamená, že za Karlovarský kraj budeme i nadále bojovat a naše hlasy musí být v Praze slyšet," dodala Jana Mračková Vildumetzová, lídryně hnutí ANO za Karlovarský kraj.

Dosavadní poslankyně za Karlovarský kraj za SPD Karla Maříková byly ještě před úplným sečtením všech volebních hlasů v dobré náladě. Výsledky se vyvíjely pro SPD pozitivně. "Je předčasné dávat nějaké komentáře. Ale ano, je to dobrá zpráva, zatím to vypadá pro nás slibně. Ještě se to může ale změnit," reagovala poslankyně.