Dvanáctiletá Betynka zaplatila za volně pobíhající bojové psy svým životem.Zdroj: Deník/ Redakce

Ona s manželem byli v tu dobu na návštěvě u prarodičů. Dětem pomohli empatičtí kolemjdoucí. "Když viděli, co se stalo, přiběhli k nim, vzali z auta ručník, Betynku jím ovázali a odvezli ji s dětmi k veterináři. Tam jsme se potom potkali. Co na to říci, že majitelé těchto psů dostanou pokutu? Nic už se nezmění, Betynku nám nikdo nevrátí. Bylo by proto velmi žádoucí, aby se podobná událost už nikdy neopakovala," dodává obyvatelka Staré Role.

Napadení Betynky nezabezpečenými bojovými psy majitelé nahlásili na městskou policii, která případ předala na přestupkové oddělení magistrátu. To spadá pod odbor životního prostředí. "Majitele psů jsme předvolali na magistrát, kde jsme jim sdělili, že za tento přestupek dostanou pokutu. Ta bude adekvátní, protože při útoku došlo k následnému usmrcení jiného psa. Cílem této pokuty je navíc i prevence, aby se podobná záležitost již neopakovala," konstatuje vedoucí odboru Průša.