Současný hejtman na Krajském sněmu STAN vyhrál nad dalším kandidátem Janem Kuchařem. Svého lídra už nominoval i Piráti - je jím Markéta Monsportová. Lidé budou krajské zastupitele volit v příštím roce.

Petr Kulhánek. | Foto: Archiv

Současný hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek se pokusí znovu obhájit svůj mandát a uspět v krajských volbách v příštím roce. Jako svého lídra své kandidátní listiny jej nominovalo stejné hnutí STAN a nezávislí, které reprezentoval na hejtmanství v uplynulých třech letech. Petra Kulhánka zvolili krajští členové STAN v tajné volbě v primárních volbách na krajském sněmu Starostů a nezávislých. Krajského sněmu se účastnilo 50 členů a Petr Kulhánek vyhrál v poměru 31 ku 19 hlasům proti Janu Kuchařovi.

„Gratuluji Petrovi Kulhánkovi. Chtěl bych oběma kandidátům poděkovat za přístup a nasazení v primárních volbách. Jsem rád, že díky oběma budeme mít silnou kandidátní listinu. Tu nyní bude sestavovat krajská organizace. Její konečnou podobu pak schválí krajský sněm STAN v příštím roce,“ uvedl Erich Kříž, předseda krajské organizace STAN.

Zastřelené pošťačce z Dalovic vrah dlouho vyhrožoval. Svůj čin plánoval

Petr Kulhánek poděkoval za projevenou důvěru a silný mandát ve vedení kandidátky STAN do krajských voleb. "Je to závazek, který budu naplňovat s maximálním úsilí a energií,“ zdůraznil současný hejtman Kulhánek.

Jan Kuchař, poslanec parlamentu ČR za Karlovarský kraj přeje popřál Petrovi Kulhánkovi pevné nervy, mnoho sil a úspěch při obhajobě pozice hejtmana.

Piráti informovali o svém lídru už na konci září. Lídrem pirátské kandidátky do krajských voleb 2024 v Karlovarském kraji bude současná krajská zastupitelka Markéta Monsportová. „V roce 2020 jsem šla do voleb s heslem „Náš západ není Zapadákov!“ Od té doby se hodně věcí v našem regionu začalo pomalu zlepšovat, ale dle průzkumů si stále velká část obyvatel myslí, že jsme na tom špatně. To i přesto, že oficiální data ukazují opak. V Karlovarském kraji si nevěříme a získání sebedůvěry a nastartování pozitivních změn není práce pro jedno volební období," říká Markéta Monsportová.

Velkou výzvou je podle ní posílení atraktivity regionu jako takového. Kvalita života v Karlovarském kraji totiž neustále roste, ale jeho obyvatelé to tak nevnímají. Na podpoře kulturního a kreativního průmyslu pracuje již nyní. Z pozice uvolněné zastupitelky Karlovarského kraje iniciovala vznik projektu "Agentura 4K pro kulturní a kreativní průmysly Karlovarského kraje".