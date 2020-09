Staré Sedlo chce po Sokolovu, aby v jejich obci provozoval radary pro měření rychlosti.

Měřený úsek v Sokolově | Foto: Deník / Roman Cichocki

Překvapivě jsou v Sokolově pro, přitom nedávno tu samou žádost sousedního Lokte zamítli. Pro Sokolov to znamená navýšení správní agendy a přijetí nového zaměstnance. Přesto by do toho šel.