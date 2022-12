"Dnes jsem na Straku podal trestní oznámení pro podezření na trestný čin pomluvy. Tak věřím, že pro svá tvrzení, že jsem někoho prokazatelně bil, má dostatek důkazů, včetně vysvětlení k předmětné, upravené fotografii na Národní třídě. Došla mi trpělivost, táhne se to delší dobu, většinou na sociálních sítích. I virtuální svět ale musí mít své hranice," řekl Kubis.

Martin StrakaZdroj: Deník/Roman CichockiPodle něj jde o výroky primáře na sociálních sítích. "Údajně mám být podle Martina Straky na fotografii z roku 1989 jako příslušník veřejné bezpečnosti, který někoho předvádí. Policie ČR dne 16. února 2021 ve svém usnesení konstatovala, že na uvedené fotografii nejsem a ani být nemohu být, neboť byla pořízena 28. října 1989, a to jsem již dávno pracoval jako hlídkový policista v Sokolově. Jinak fotografie není moc zdařile upravená ve fotoshopu, což pozná i malé dítě. Ano, pravdou je, že na Střední praporčické škole VB, Pohotovostním pluku VB, jsem byl v období od září 1987 do června 1989 jako tisíce dalších, kteří následně pracovali u Policie ČR," konstatuje Kubis.

Nadační fond navazuje na odkaz Františka Štěpánka

Lavinu zřejmě spustil jeden z občanů Sokolova, který o tom napsal na web sokolovské radnice do rubriky, ve které na dotazy odpovídá starosta. Pisateli vadily výroky primáře Straky na facebooku a twiteru. Domnívá se, že by mohly odradit klienty od návštěvy sokolovské nemocnice, kde lékař pracuje. Dále se domnívá, že by se k těmto výrokům mělo vyjádřit i město. Starosta Petr Kubis tvrdí, že nejde o jedinou stížnost a informoval ředitelku nemocnice Jitku Bureš Samákovou.

"Novodobí soudruzi… Hlásit se to musí…," reaguje Straka. Zároveň zdůrazňuje, že jde o jeho osobní postoje na politické dění a na sociálních sítích vystupuje sám za sebe jako občan. Autora stížnosti nazval na sociálních sítích pod dalším příspěvkem jako udavače. Poté se rozjela série argumentů pro a proti nejen mezi těmito dvěma diskutujícími. Řada lidí si myslí, že jako lékař by se měl Straka mírnit ve svých výrocích. Lékař to bere, podle svých slov, jako rozšířenou fikci. "Práce jako práce. Já mám stejné právo se vyjadřovat jako traktorista či dirigent," dodal Straka.