Starostka Sokolova Renata Oulehlová se už od středečního večera, kdy vláda avizovala omezený pohyb osob v sokolovském okrese, domlouvala s ostatními starosty na dalším možném postupu. O definitivním vyhlášení tohoto stavu se dozvěděla, stejně jako ostatní lidé, ve čtvrtek ráno z médií.

Starostka Renata Oulehlová | Foto: Deník / Roman Cichocki

„Budeme nápomocni všem opatřením, zatím čekáme na pokyny z kraje, ministerstva či vlády,“ řekl starostka dnes v 9 hodin ráno. Na otázku co budou řešit jako první, odpověděla, že je třeba především uklidnit občany. „Předpokládám, že Polici přijedou posílit její kolegové z ostatních měst republiky a bude pro ně třeba zajisti ubytování. Zásobování by neměl být problém, této dopravy by se opatření týkat neměla. Dostala jsem informaci, že nám posílají i roušky a respirátory,“ řekla.