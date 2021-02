Nesouhlasíme a nebudeme dělat dráby. Tak hodnotí starostové z Karlovarského kraje doporučení z vyšších míst, že mají hlídat v souvislosti s koronavirem lidi ve svých obcích. Měli by dohlížet, aby se neshlukovali a dodržovali všechna vládní nařízení. K tomu má patřit i rozhánění dětských hloučků na zasněžených kopcích.

Tvrdí, že nejsou žádní obecní drábové, aby napomínali lidi. Není to ani v jejich kompetencích.

„Dostal jsem několik takových avíz, některá byla od kraje, některá třeba od vlády, že máme více hlídat lidi, aby se nám venku neshlukovali. S tím naprosto nesouhlasím, protože na to nemám v obci ani lidi a ani na to nemáme pravomoci,“ uvedl představitel obce, který si nepřál být kvůli obavám z problémů s úřady jmenován a jenž na avízo upozornil jako první. Zároveň dodal, že před pár dny dostal ze stejných míst zprávu, že taková doporučení se stahují, protože nemají právní opodstatnění.

„Situace je složitá pro nás všechny. Jsme přitom na jedné lodi, vláda nám ale práci ztěžuje tím, že neustále něco nového vymýšlí. To je prostě neudržitelné, všichni jsme už hodně vyčerpaní,“ konstatoval. „Nejde o příkaz, ale doporučení. I já jsem několik takových dostala. Městskou policii nemáme, nemám kompetence někomu takovou práci zadat, a to ani dobrovolným hasičům. Aby to dělali policisté? Budu ráda, když budou řešit trestnou činnost. A hlídat děti na kopcích? To s velkým poděkováním opravdu odmítám. Nedokážu si představit, že bych lidem něco nařizovala a fungovala tu jako obecní dráb,“ reagovala starostka Nové Role Jitka Pokorná s tím, že atmosféra mezi lidmi houstne kvůli neustálému přílivu negativních zpráv. „Lidi jsou neuvěřitelně vystresovaní a napružení. Nebudu je ještě více ničit,“ dodala.

Například Alexandr Terek, starosta Horního Slavkova, takové výzvy ale nedostal. „A i kdyby, odmítl bych je. Nemám na to pravomoc. Na lidi můžeme pouze apelovat, stejně se ovšem nařízení míjejí účinkem,“ konstatoval starosta Terek.

Také na Boží Dar, který je v obležení nejen místních, ale i turistů, oficiální avíza nepřišla. „Co mají dělat rodiny s dětmi, které jsou neustále zavřené mezi čtyřmi stěnami doma, bez možnosti pohybu a sportování? Je dobře, že se jedou vyvětrat,“ poznamenal starosta Jan Horník, který by, kdyby mu takové doporučení přišlo, nenařídil rozhánění lidí ani místním strážníkům.

Podobná oficiální doporučení se nedostala ani k veliteli karlovarské městské policie Marcelu Vlasákovi. „To slyším poprvé. Nedokážu si představit, jak bychom měli lidem říkat, aby se neshlukovali,“ dodal Vlasák s tím, že u nich od začátku pandemie při kontrolách vládních nařízení převládá především selský rozum.