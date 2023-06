Milujete jahody a nechcete platit vysoké částky u stánkařů? Dojděte si na samosběr jahod. Víme kam. Máte záruku, že jahody vypěstované u nás, jsou zaručeně čerstvé a za víc než příznivou cenu. Jahody jsou podle mnohých zahrádkářů prvními skutečnými plody léta.

Ilustrační foto: Samosběr jahod | Foto: Archiv Deníku

Kdo nechce jahody sbírat, ale přesto je chce čerstvé z českých končin, může si případně přímo na jahodárnách koupit přímo košík natrhaných jahod. Ti ostatní si mohou protáhnout tělo či se provětrat na čerstvém vzduchu. Jahodové plantáže se nachází celém kraji a sběr bude probíhat většinou každý den. Je nutné si ale dopředu ověřit aktuální informace na webových stránkách nebo sociálních sítích jednotlivých jahodáren. Termíny samosběru se mohou denně měnit podle počasí i stavu úrody.

"My startujeme za sedm až deset dní. Počasí nám zatím přeje, jahod bude dost," hlásil ve středu majitel jahodárny v Šabině na Sokolovsku Tomáš Baloun. I on doporučuje lidem sledovat jejich stránky, kde budou informace o prvním samosběru. "Letošní cena za kilogram samosběru jahod bude 75 korun," dodává Baloun.

Stejná cena bude i v jahodárně Hroznětín. I zde doporučují sledovat facebookovou stránku, kde budou aktualizovat informace o zahájení sběru. Sklizeň v tomto roce odhadují na menší a kratší, záviiset bude na počasí.

Mají několik odrůd. Vyzkoušeli už mnohé, ale hodně důvěřují například Sonatě. Je to prověřená vyšlechtěná odrůda a mají s ní mnoholeté zkušenosti. Je prý jedna z nejlepších. Její plody bývají středně velké a průměrně sladké. A má pravdu. Jahodě z keříku Sonata se dá podle sběračů jen těžko něco vytknout.

Dalším, kdo nabízí samosběr oblíbeného ovoce, jsou Jahody Funck Odrava na Chebsku. "Zahájení samosběru předpokládáme zhruba druhý víkend v červnu nebo později, ale záleží na počasí. Sledujte naše stránky kvůli aktuálním informacím. Cena za kilgram samosběru bude letos 80 korun,ů informuje jahodárna na svých webových stránkách.

"Kdo chce čerstvé jahody, pro toho je to ideální příležitost. Ty první většinou zmizí rovnou jen tak na ochutnání. Poté už se vymýšlejí různé recepty. V posledních letech jezdí lidé z Kraslic dokonce i do sousedního Německa. Na tamní jahodové plantáže to mají kousek," říká Marie Kajabová z Kraslic.