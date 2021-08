Nominovat je možné babičky ve věku od 55 let s trvalým pobytem v Karlovarském kraji, a to především elektronicky na stránkách soutěže zde.

„U babiček jsem trávil každé prázdniny, vybavují se mi chutě a vůně jejich kuchyně, a pak taky to, že si i přes všechnu práci našly vždycky čas povídat, vyprávět. Dnešní babičky zároveň zvládají nové technologie, s chutí sportují a cestují. Proto budeme rádi, když co nejvíc lidí nominuje tyhle úžasné ženy a my jim i prostřednictvím ankety Babička roku budeme moci vyjádřit obdiv a uznání,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Přihlášku do ankety najdou zájemci rovněž v srpnovém vydání Krajských listů. Vyplněnou přihlášku v papírové podobě lze odeslat na adresu SENIOR PASY, Mendelovo náměstí 1a, 603 00 Brno. Obálka musí být označena nápisem „Babička Karlovarského kraje“. Nominace mohou vyplnit vnoučata, děti, ale i přátelé či kolegové v práci. Je třeba uvést i kontakt na toho, kdo návrh zasílá. Vybraní účastníci krajských kol budou poté včas informováni. Nominovat je třeba do 20. srpna 2021.

Krajské kolo ankety, kde bude vyhlášena zlatá, stříbrná a bronzová „Babička Karlovarského kraje 2021“, „Babička Sympatie“ i „Nejstarší Babička soutěže“, se uskuteční 9. září 2021 od 13 hodin v Kulturním centru Svoboda v Chebu. Nominované babičky čekají soutěžní disciplíny, mezi nimiž nechybí rozhovor, ukázka zpěvu, tance, či sportu, představení vlastní tvorby, kterou může být malování, vyšívání, hra na hudební nástroj. Seniorky čeká rovněž „módní přehlídka“, již mohou absolvovat ve společenském oblečení podle vlastního výběru. V hodnoticí komisí zasednou osobnosti z našeho regionu, moderování se ujme populární bavič a zpěvák Vladimír Hron. Vítězka krajského kola postoupí do celostátního finále.

Jana Pavlíková, tisková mluvčí, Krajský úřad Karlovarského kraje