Za jakých podmínek mají sociální služby v kraji už toto pondělí pro klienty otevřít svá zařízení, to ještě včera řešili jejich poskytovatelé. Přitom se starají o nejzranitelnější skupinu obyvatel, která vyžaduje citlivý a velmi specifický přístup.

„Nemáme žádné oficiální doporučení od ministerstva zdravotnictví či práce a sociálních věcí, jak postupovat a především ochránit zdraví klientů. Přestože nám to bylo přislíbeno. Museli jsme zavřít na dva měsíce a uvést zařízení znovu do provozu je náročné. Pro personál to znamená další stres,“ uvedl Pavel Bráborec, manažer v denním stacionáři Mateřídouška v Chodově a zároveň předseda krajské organizace Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Centrum Mateřídouška provozuje denní stacionáře v Chodově a v Sokolově pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením a pro osoby s poruchou autistického spektra. Zajišťuje také sociálně terapeutické dílny a služby sociální prevence. „Vytvořili jsme si vlastní postupy, podle nichž se budeme řídit, ale vidíme, že jsme znovu na okraji zájmu státu,“ dodal Pavel Bráborec.

Hejtman Petr Kubis (ANO) přislíbil, že instrukce obdrží sociální služby zítra. „Jednali jsme o tom s krajskou epidemioložkou a dalšími odborníky, kteří by to měli zajistit,“ uvedl.