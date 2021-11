Odměnu až půl milionu korun jednomu členovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice (KKN) schválila krajská rada. Návrh, proti němuž na posledním krajském zastupitelstvu ostře protestovalo opoziční hnutí ANO, krajské radě předložil předseda představenstva KKN Josef März. Manažerů KKN se ale zastal hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN), který zdůraznil, že je třeba, aby byli finančně motivováni k dobrým výkonům a i za krajské vlády pod vedením ANO byli odměny manažerům také vypláceny. „Zdá se, že se nám podařilo nastartovat změnu v nemocnici a pokud tomu tak bude, manažeři si odměny zaslouží,“ dodal hejtman.

Jeho slova ale ihned komentoval Martin Hurajčík (ANO), který uvedl, že lepší hospodářský výsledek není zásluhou manažerů, ale zvýšených plateb zdravotních pojišťoven. Daleko razantněji se ale vyjádřila bývalá hejtmanka, krajská zastupitelka a poslankyně Parlamentu ČR Jana Mačková Vildumetzová (ANO). „Je naprosto neuvěřitelné, že vedení nemocnice, které kraj schválil dvě stě milionů korun provozní úvěr, vůbec uvažuje o nějakých odměnách. Za minulého vedení nebyla na odměnách vyplacena ani koruna, protože se nemocnici dlouhodobě nedaří,“ uvedla.

Pokud by nějaké peníze měla nemocnice vyplácet, pak by je podle opozice měla použít pro zdravotnický personál. „To jsou lidé, kteří si to zaslouží a jež v nemocnici dělají mnoho let a nejen pár měsíců, jako tito manažeři. Na ozdravný pobyt zdravotníků klidně peníze vyplácejte,“ kritizovala odměny manažerům KKN další opoziční zastupitelka a rovněž poslankyně Parlamentu ČR Karla Maříková (SPD). A poukazovala na dlouhodobý nedostatek zdravotnického personálu v kraji.

Nad výší odměn a vůbec celým procesem se pozastavil i předseda výboru pro zdravotnictví Petr Kubis (ANO). „Domnívám se, že bychom o těchto věcech měli být minimálně informováni. A musím se přiznat, že je to pro mě informace neuvěřitelná,“ dodal Petr Kubis.

Opozice navíc poukazuje i na postoj právního a legislativního odboru, který schválené rozhodnutí rady rozporuje a žádala revokaci usnesení krajské rady. To ale krajská koalice odmítla.

„I v klasickém businessu bývá pravidlem, že se podmínky stanoví vždy s ročním předstihem a rozhodně by o nich nemělo rozhodovat samo vedení, ale vždy jemu nadřízený orgán. Tedy pokud budou splněny všechny podmínky, za kterých může být odměna vyplacena, mělo by být toto schváleno v případě akciové společnosti valnou hromadou. V době, kdy nemocnice není zcela v dobré finanční kondici, není nejvhodnější k takovým odměnám přistupovat,“ připojila se ke kritice další opoziční zastupitelka a primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Hejtman Petr Kulhánek ale kritiku znovu odmítl. „Někteří zastupitelé prostě nerespektují to, že vedení nemocnice, lékaři a zdravotnický personál potřebují podmínky a klid na práci, a musí pokud možno znevažovat teď už jakékoliv rozhodnutí vedení kraje. A týká se to i odměn pro představenstvo nemocnice,“ konstatoval. A uvedl reálná data odměňování minulého představenstva Karlovarské krajské nemocnice za rok 2020, kdy člen představenstva dostal 146 500 korun, místopředseda představenstva 156 000 korun, předseda představenstva 165 000 korun. „V případě, že člen představenstva v daném období splnil klíčové ukazatele výkonnosti, náležela mu na další kvartál odměna ve výši 1,15 násobku průměrných celkových zdanitelných příjmů 10 primářů s nejvyššími průměrnými celkovými zdanitelnými příjmy v rámci společnosti,“ citoval kritéria hejtman.

A přidal i odměňování současné, tedy pro rok 2021, kdy by člen představenstva měl dostat 110 000 korun a předseda představenstva 120 000 korun. Poskytnutí případné jednorázové odměny 500 000 korun záleží zejména na splnění finančních ukazatelů schváleného finančního plánu na daný rok.