„Stav spodní části mostu i jeho nosné konstrukce byl označen jako špatný a jeho životnost odhadnuta na přibližně pět let. Neměli jsme proto na co čekat. Ačkoliv bude zcela uzavřena silnice z Nového Sedla do Lokte právě kvůli modernizaci mostu, provoz na D6 bude omezen jen částečně. Podle potřeb stavby je plánováno svedení provozu do jednoho jízdního pruhu. Chápu, že to nebude pro motoristy příjemné, ale oprava mostu je nezbytně nutná z hlediska bezpečnosti, což je pro nás priorita číslo jedna,“ uvedl neuvolněný zastupitel s gescí v oblasti dopravy Jan Bureš.

Životnost nového mostu je projektována na sto let. Termín uzavírky je stanoven do 2. října tohoto roku. Následně bude spuštěn dvouměsíční zkušební provoz. Objízdné trasy povedou po okolních silnicích II. a III. třídy.

Na omezení se budou muset připravit i fanoušci motokrosu z celé Evropy. Ti totiž každoročně přijíždějí do Lokte na jeden z nejprestižnějších motoristických závodů konaných na území České republiky v roce 2024, jímž bezesporu mistrovství světa v motokrosu je. Pro světový motokros je Loket opravdovým pojmem, patří mezi legendární podniky s dlouhou tradicí. Svědčí o tom fakt, že smlouva na pořádání MXGP je s promotérem podepsána až do roku 2025, což je skvělá vizitka Autoklubu ČR. Je to zejména díky zdejším vynikajícím pořadatelům s obrovskými zkušenostmi z Automotoklubu Loket v AČR.

Z celkových nákladů zaplatí Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za modernizaci mostu 8,25 milionu korun, zbylých téměř 47 milionů korun představuje předpokládaný příspěvek ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.