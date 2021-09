Přímo na křižovatce se tím částečně uvolnily jindy nekonečně dlouhé prodlevy na semaforech. Ty totiž řídily dopravu hned ze čtyř směrů a řidiči zde trávili neúměrně dlouhou dobu při čekání ve frontách. Kdo však musí počítat s komplikacemi jsou cestující městkou hromadnou dopravou.

Důvodem uzavírky jsou stavební práce, při nichž dojde k vyrovnání výškových rozdílů mezi novou okružní křižovatkou u ONO a původní komunikací v ulici Závodu míru. Díky uzavření části ulice budou podle stavařů práce dříve ukončené a už v zimě by se mohlo jezdit přes staveniště bez semaforů regulujících provoz.

Objízdná trasa povede ulicemi Slovenská, Boženy Němcové, Spartakiádní, Vítězná a silnicí číslo 210 v obou směrech. Vedení města upozorňuje ještě na jednu důležitou změnu.

"V důsledku uzavírky bude omezen provoz MHD Sokolovsko," říká mluvčí radnice Vladimír Meluzín. U některých zastávek dojde k dočasnému zrušení, protože autobusy pojedou na objízdné trase. Přesný harmonogram spojů a zastávek lze najít na webu Sokolova.

Po dokončení okružní křižovatky zde budou řidiči, snad poprvé od otevření nedaleké dálnice D6, projíždět plynule. To na té staré křižovatce zažili jen šťastlivci jedoucí po hlavní. Ti na vedlejší, tam strávili ve špičce i 15 minut. Poté nastoupili stavaři a stojí na semaforech všichni. A po mnoha letech se dočkají i chodci. Ti zde hazardovali se svými životy mezi projíždějícími auty na komunikaci bez chodníků. Zřejmě jedinou jejich ochranou tak byly reflexní prvky na oblečení, které tam při svých preventivních akcích rozdávala městská policie.

Na výstavbu nové okružní křižovatky a přilehlé průmyslové zóny tak navazuje další stavba. Jde o dva nové chodníky, které propojí sídliště ze Slovenské ulice a z ulice Závodu míru se zónou ONO. Zaplatí je Sokolov a náklady dosáhnou zhruba 6,2 milionu korun. Dokončeny by měly být ještě letos. Nové chodníky povedou jak od autobusové zastávky na hlavní silnici, tak směrem k sídlišti Vítězná. Součástí projektu okružní křižovatky je i návrh chodníků a míst pro bezpečné přecházení chodců přímo v prostoru nové okružní křižovatky.

Celkové náklady na okružní křižovatku jsou zhruba 30 milionů korun. Investorem je Krajská správa a údržba silnic. Podílí se však i Sokolov, a to zhruba 12 miliony. Z prostředků města bude například hrazena úprava větví místních komunikací ulice Závodu míru a Stará Březovská, výstavba nových chodníků na pozemcích ve vlastnictví města. Dále veřejné osvětlení navržené podél komunikace a kolem chodníků na pozemcích města nebo prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu.

Do zakázky se firmy původně nehrnuly. Zadavatel proto navyšoval cenu tak, aby se nějaké přihlásily. To se stalo a ve výběrovém řízení vyhrála ta s nejlevnější nabídkou. Vzápětí však odstoupila od smlouvy. Na řadě byla druhá v pořadí s vyšší cenou.

„V dopravní špičce je to katastrofa. Na hlavní všichni letí směrem k dálnici i od ní. Na vedlejší od sídliště stojíte navíc v kopci, což mnoho řidičů nezvládá při rozjezdu, je to hrůza. Stojíte tam věčnost,“ říká jeden z řidičů Richard Šťáhlavský.

„Několik let prosíme, aby tato křižovatka byla vyřešena. Kraji děkujeme, že do toho takzvaně šel. Je to úsek, kde dochází k nehodám,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.