„Stavba měla být dokončena v dubnu, ale o měsíc se protáhne. Někteří z řemeslníků museli do karantény a stavbu zbrzdila i nepřízeň počasí v letošní zimě,“ potvrdil stavbyvedoucí Jan Mašek.

Uvnitř několikapatrového komplexu je vidět řemeslníky takřka všech profesí. Jedni pokládají lino, druzí zapojují elektřinu, vzduchotechniku, chystají dlažbu na venkovní terasy. Připraveny jsou i dva velké výtahy, každý na jedné straně budovy. Spodní patro pokojů bude ve fialové barvě, vrchní v zelené. Zařízení splňuje přísné normy a například na recepci sester bude i automatická protipožární roleta. Zařízení se začne vybavovat i nábytkem. „Jednačtyřicet pokojů bude jednolůžkových, deset pak dvoulůžkových,“ říká starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Nyní město shání ředitele zařízení. Poté se budou nabírat zdravotní sestry, tak aby tu mohli prvního klienta přijmout příští rok v lednu.

Název Čtyřka nese zařízení po bývalé IV. základní škole. Po jejím zrušení byla bývalá budova opuštěná a chátrala. Sokolov si nechal zpracovat studii co s ní. Ve hře byla přestavba na knihovnu s kulturním centrem, byty pro seniory a do třetice demolice budovy a vybudování parkoviště. Přestavět školu se městu moc nezamlouvalo. Za prvé nemělo na to desítky milionů korun. Druhým zádrhelem bylo, že budova byla stavěna někdy v 60. letech. Technologie stavebních materiálů už není pevnostně tak dobrá, aby se konstrukce mohla zatěžovat. Byly tam vysoké stropy, musely by se udělat celé nové rozvody.

Na zastupitelstvo města Sokolova se tehdy také obrátily zhruba čtyři stovky občanů s peticí. Požadují, aby vedení města nechalo vypracovat a zveřejnit studii o možnosti přestavby budovy bývalé ZŠ v Sokolovské ulici na multifunkční vzdělávací centrum s knihovnou. Signatáři navrhují v budově moderní knihovnu, přednáškový sál, galerii, literární kavárnu, čítárnu, dětský koutek, prostory pro dospívající a podobně.

„Nechceme stavět nový městský dům kultury. Už jeden máme, stojí okolo 15 milionů ročně a i tak není zcela využit," řekl tehdejší místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček. Ten navrhoval budovu prodat a zřídit v ní dům pro seniory. Investor byl prý ochoten přistoupit i na podmínku, aby si Sokolov ponechal v organizaci částečný podíl.

Další návrhy byly budovu zbourat a na místě postavit odstavnou plochu pro auta. Jisté bylo tehdy jen jedno. Cokoliv se bude se školou dít, bude stát desítky milionů korun. Zavřená škola stála ve čtvrti, kde žijí sociálně slabí obyvatelé. Místní se proto obávali toho, aby nakonec město školu neprodalo někomu, kdo by zde provozoval ubytovnu. Nabídku na prodej zájemci a následné vybudování bytů proto už zastupitelé jednou odmítli. Báli se, že by nad objektem město ztratilo kontrolu.

Nakonec tedy došlo k demolici a stavbě nového pobytového zařízení, které nemá v kraji obdoby.