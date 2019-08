Sokolov – Domov se zvláštním určením pro seniory je největší projekt v historii Sokolova.

Prostor se zbytkem bývalé budovy si už převzali stavbaři. Dělníci ihned začali rozebírat to, co zbylo z bývalé 4. základní školy v ulici Sokolovská. Právě na jejích základech totiž nové zařízení pro seniory vznikne. Jmenovat se bude Čtyřka, právě kvůli zbourané škole. „Výstavba zařízení pro seniory je největší investicí v novodobé historii města. To také celou akci zainvestuje ze svého. Celkové náklady vyčíslilo město na 150 milionů korun a letos uvolnilo na stavbu zhruba třetinu,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.