První mostovka složená ze šesti částí byla zkompletovaná na staveništi. A během jednoho dne v polovině července pak byla na svém místě. Další díly nad řeku instalují dělníci už po jednotlivých částech. Obrovský jeřáb, ještě silnější, než ten, který si hravě poradil s mostovkou, se ale v Sokolově objeví ještě jednou, a to v září. Nad Ohři zvedne a usadí hlavní pylon. Lávka pro pěší je navržena jako ocelový zavěšený most o třech spojitých polích s horní mostovkou. Hlavní trám sestává ze dvou plnostěnných nosníků vzájemně propojených příčníky a bude prostřednictvím šikmých táhel, zavěšen na ocelovém nosníku, respektive pylonu.

Ze všech mostů a můstků, kterých je v Sokolově mnoho, byla Krejcarová lávka v nejhorším stavu. Město ji dokonce jeden čas muselo zcela uzavřít, a to kvůli bezpečnosti.

"Postupně montujeme další dílce lávky, které jsou už složené na místě. Poté přijde na řadu mostovka, která se musí usadit na betonový pilíř na druhé straně břehu. Máme na ministerstvu financí požádáno o prodloužení termínu dokončení a nový harmonogram. V současné době je to v jednání. Bohužel v zimě nám nevhodné klimatické podmínky nedovolí některé technologie a tak se jako reálný termín dokončení jeví jaro 2022," řekl stavbyvedoucí František Laštovička.

Stavba Krejcarové lávky přes Ohři se neplánovaně protáhne až do jara | Foto: Deník/Roman Cichocki

