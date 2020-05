Na Starém náměstí v Sokolově finišuje stavba nové knihovny. Hotovo by mělo být koncem května.

Stavba nové knihovny v Sokolově finišuje | Foto: Deník / Roman Cichocki

Poté bude následovat samotné stěhování z té původní, která sídlí nedaleko v zámku. Vícenáklady této náročné rekonstrukce za 35,7 milionu dosáhly prozatím částky 1,35 milionu korun. Pokryje je úspora z rekonstrukce šaten na sokolovském Baníku. Zda je částka konečná, si netroufá říci ani vedení města. „Dokud není stavba předaná, nemůžeme říkat, že jde o konečnou sumu, co se týče vícenákladů. Hotovo by mělo být do konce května tohoto roku. Poté dojde na stěhování městské knihovny ze zámku. Pořád ale platí to, že chceme otevřít 1. září,“ říká místostarosta Jan Picka.