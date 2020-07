Z 244 voličů přišlo k hlasování 132, tedy více než 54 procent, pro platnost referenda přitom bylo zapotřebí jen 30 procent. Z platných hlasů stavbu podpořilo pouze šest lidí, 125 bylo proti. Výsledky referenda zastupitele, kteří ho svolali, protože sami se záměrem mají problém, překvapily. „Takový zájem jsme opravdu nečekali. Účast byla vyšší i než při některých volbách,“ reagovala starostka obce Lucie Hostašová.

V úterý se koná v Horách zasedání obecního zastupitelstva, kde se bude referendum řešit a bude se jednat i o dalších krocích. I když totiž místní výstavbu v referendu nepodpořili, jeho výsledky nejsou závazné. „Závěry už jsme poslali panu hejtmanovi a zašleme je i na magistrát. Chtěli bychom, aby dotčené orgány braly výsledky referenda v potaz,“ vysvětlila starostka.

Podstatná při dalším rozhodování bude studie vlivu na životní prostředí – takzvaná EIA.

Ta běží už jedenáct měsíců. „Standardně trvá rok až rok a půl. Podle našich informací by mohla být dokončená do podzimu. Určitě se v ní objeví to, že na území, kde se má stavět, žijí vzácní živočichové a rostou tu vzácné rostliny,“ pokračovala starostka Hostašová.

O referendum měli podle ní zájem především mladší obyvatelé a ti, kteří si právě postavili rodinné domy, jež mají být od průmyslového areálu vzdáleny jen sedmdesát metrů. Mnozí o plánech investora při koupi pozemků neměli ani tušení. A protože někteří nemají v Horách zatím ani trvalé bydliště, nemohli se referenda zúčastnit.

Investor koupil pozemky asi před dvaceti lety s tím, že tu postaví Centrum služeb a obchodu. Mělo se jednat o obdobu plzeňské Olympie s obchody, multikinem a službami. Z původního plánu dnes ale zůstal jen název. Majitel tu chce postavit dvě haly, které mají sloužit jako zázemí pro internetový obchod. Zatím mu ale nic nebrání v tom, že by haly mohl využívat i jako lakovny.