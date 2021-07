Na druhém největším sokolovském sídlišti Vítězná finišuje oprava komunikace v ulici Atletická. Dělníkům zbývá dokončit poslední úsek ulice přičemž tu opravenou již postupně otvírali a řidiči ji využívají.

"V Atletické ulici už běží poslední práce na pokládání povrchů komunikace. Celá akce byla rozdělena do tří etap a začalo se v březnu. Celkové náklady jsou přes 6,2 milionu korun, z této částky představuje dotace tři miliony korun," řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.

S dalším omezením a zákazem vjezdu musejí počítat Sokolováci v ulici Petra Chelčického. Město zde nechá provést výměnu poškozeného a místy nevyhovujícího povrchu komunikace. Současně dojde v rámci stavební akce k výměně vodovodu v celé délce ulice, kterou bude realizovat společnost Sokolovská vodárenská.

Asi největší trpělivostí se musejí obrnit řidiči u stavby nové okružní křižovatky vedle čerpací stanice Ono. Silnice je důležitou spojnicí na nedalekou dálnici D6 a řízena čtyřmi přenosnými semafory. Zde se čeká dlouho. A co víc, stavba brzdí dopravu v celém městě. Řidiči totiž sjíždí z dálnice na druhém výjezdu u OMW. Tím se ovšem tvoří dlouhé kolony i tam. Důvod je prostý. Frekventovaná křižovatka mezi obchodními supermarkety Kaufland a Lidl.

Hned za nimi následují dvě kruhové křižovatky a další obchodní zóna Michal. Výjimkou není při sjezdu do města v dopravní špičce dlouhá kolona aut z dálnice až na druhý kruhový objezd. A to jde o hlavní silnici. Na vedlejších vedoucích od Kauflandu a Lidlu je situace ještě horší.

"Pokud tam v dopravní špičce odbočujete na vedlejší silnici doleva, stojíte tam věčnost. A když v prvním autě v koloně sedí expert za volantem, je to opravdu na dlouhé čekání," říká řidič Pavel Stejskal ze Sokolova.

V dopravní špičce tak zůstávají čekací doby na obou sjezdech D6 do Sokolova zhruba stejné. Nabízejí se ještě další dvě varianty. Pokud řidič jede z Karlových Varů, může sjet z dálnice už u hřbitova v Novém Sedle a obchvatem se dostat do Sokolova. Druhá varianta je směr od Chebu, kde může sjet u Březové a přes Dolní Rychnov dojet do Sokolova.

Pěší zase čekají na novou lávku, která spojí Staré náměstí s Jižním lomem a tamním parkem či loděnicí. Tato akce je však v režii Ministerstva financí.