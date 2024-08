Řidiči autobusů městské hromadné dopravy na Sokolovsku původně plánovali stávku na pondělí 2. září 2024, během níž mělo dojít k přerušení provozu MHD od 7:00 do 9:00 hodin. Tato akce byla oznámena jako reakce na dlouhodobé nespokojenosti řidičů s jejich mzdovými podmínkami.

Vedení města Sokolova svolalo mimořádné jednání, kterého se zúčastnili zástupci všech měst a obcí zapojených do systému MHD Sokolovsko, zástupci dopravce i samotných řidičů. Cílem tohoto jednání bylo předejít stávce a nalézt řešení krizové situace, která by vážně ovlivnila obyvatele celého regionu.

"Na základě oznámení řidičů autobusů MHD Sokolovsko o chystané stávce řidičů, kdy v době 02.09.2024 od 7:00 do 9:00 hod. měl být přerušen provoz MHD, svolalo tedy Vedení města Sokolova na 20.8.2024 jednání všech zástupců měst a obcí zapojených do systému MHD Sokolovsko, zástupců dopravce a zástupců řidičů s cílem tuto krizovou situaci řešit. Na jednání bylo přislíbeno, že se stávka v uvedený den neuskuteční a zároveň sděleno, že o mzdových požadavcích řidičů bude jednáno a výsledek bude znám na konci září po jednání všech zastupitelstev měst a obcí zapojených do systému MHD Sokolovsko," uvedl Václav Veselý, správce informačních a komunikačních technologií.

I když byla stávka odvolána, situace zůstává napjatá. Řidiči MHD očekávají, že jejich mzdové požadavky budou brány vážně a že se dočkají odpovídajícího navýšení platů. Vedení měst a obcí zapojených do systému MHD Sokolovsko nyní musí najít řešení, které bude uspokojivé pro všechny strany.

Řidiči jsou ochotni počkat na výsledky jednání do konce září, avšak neúspěch při dosahování dohody by mohl opětovně vyvolat protestní akce.