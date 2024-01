Některé vlaky do Německa nepojedou a nebude je možné nahradit autobusem

Němečtí železničáři stávkují. Od 10. do 12. ledna tak nepojedou některé vlaky a z kapacitních důvodů je nebude možné nahradit autobusem. To vzkazují České dráhy cestujícím, kteří plánovali cestu vlakem linky EC Praha - Berlin/Hamburg/Kiel /Flensburg. Naopak u linky Marktredwitz - Cheb - Aš - Hof a zpět pojedou ve dnech stávky vlaky bez omezení. Stejně tak jede bez omezení například mezinárodní spoj ze Sokolova přes Kraslice do Německého Klingenthalu a Zwickau.

