Vypadá to podle prognóz meteorologů opět pro Karlovarský kraj velmi příznivě. Zatímco východ republiky čekají extrémní povodně, nejmenší kraj by neměl být v nadcházejících dramatických dnech v povodňovém ohrožení. Přesto vodohospodáři nechtějí raději nic podceňovat a postupně zvolna odpouštějí velká vodní díla, jako jsou přehrady Skalka, Jesenice i vzdálenější Nechranice.

Na velkou vodu se tak nemusejí připravovat ani Karlovy Vary, které se v uplynulých měsících potýkaly s rozbitou technikou, jež má zvedat lávku u volnočasového areálu Meandr. Tu muselo město nechat opakovaně opravovat. „Nemáme pro Karlovy Vary od Českého hydrometeorologického ústavu varování. Co se týče techniky na zvedání lávky u Meandru, tak tak je opravená a měla by fungovat,“ uvádí náměstek primátorky Martin Dušek (ANO).

Zatímco v Jeseníkách má v době kulminace napršet až 300 milimetrů, podle plzeňského meteorologa Ivo Bohmanna to bude v Karlovarském kraji maximálně jen až 25 milimetrů. „Je to souhrn za 24 hodin, a to při nejvýznamnějším srážkovém úhrnu, který očekáváme v noci z pátku na sobotu. To není extrémní objem, a tak nepředpokládáme pro Karlovarský kraj povodňové ohrožení,“ uklidňuje meteorolog Bohmann.

I když podle původních předpovědí měly být srážky na českých horách už o tomto víkendu kvůli výraznému poklesu teplot sněhové, meteorologové nakonec posunuli hranici sněžení a omezili tak výstrahy. „Pokud budou nějaké vločky, tak jen na vrcholku Klínovce. Teploty brzy ráno se mají v Krušných horách pohybovat do čtyř stupňů, ty odpolední budou dosahovat maxima devíti stupňů Celsia,“ pokračuje plzeňský meteorolog.

Vydatné deště podle něho nejenže nezvednou hladiny řek na Karlovarsku, ale neměly by napáchat ani jiné škody, jako sesuvy půdy či zatopit pole. Srážky nebudou totiž přívalové, ale trvalého charakteru.

„Zvýšené hladiny neočekáváme nejen na hlavních tocích, ale klid by měl být i na těch horských. I když se výstrahy meteorologů netýkají povodí Ohře, přesto se připravujeme. Pozvolna odpouštíme Skalku, kde jsme odtoky navýšili z 1,5 metrů krychlových za vteřinu na 5, a také Jesenici, kde jsme standardní 1,2 metrů krychlových za sekundu zvedli na 3,2,“ říká mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová s tím, že na odtoky připravují i menší díla.

„Situace bude klíčová dnes a v pátek. Je paradox, že ještě minulý týden platil na mnohých místech Karlovarského kraje kvůli dlouhodobému suchu zákaz odebírání povrchové vody, a nyní se situace rapidně otáčí,“ dodává mluvčí Zikešová.