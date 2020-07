Mezi ně patří i jedna z nejpěknějších v celém Karlovarském kraji, cyklostezka podél řeky Ohře vedoucí přes Svatošské skály do Lokte. Pro mnohé Karlovaráky je to snadno dostupný cíl, který se dá zvládnout i v rámci příjemné procházky. Jenomže v poslední době je tam taková koncentrace lidí, že si mnozí výlet touto cestou nedokáží ani řádně vychutnat.

Redaktoři Deníku zmapovali, jak to tam vypadá ve středu v osmnáct hodin, kdy už tam bývá klidněji. Během deseti minut napočítali na rozcestí od Doubí a Tašovic 63 lidí. Především cyklisty, ale i chodce, pár nordicwalkerů, a dokonce i in-linebruslaře. Jednou z nich je i maminka desetiměsíčních dvojčat Barbora Šulová z Mezirolí. Kočárek vezla před sebou a přitom jela na bruslích. „Spojuji příjemné s užitečným. Jezdívám takto denně. Na této stezce jsem ale poprvé,“ řekla. Kousek dál je Milena a Pavel, kteří jsou na dovolené. Do Karlových Varů přijeli až od Uherského Brodu. „Hledali jsme různé tipy na výlety v okolí Karlových Varů a na internetu jsme narazili na tuto stezku. Lidí je tu hodně, ale ještě to jde, ve Varech je to mnohem horší,“ shodli se.

Podle mluvčího záchranné služby Radka Hese nikde jinde není taková koncentrace lidí ve volné přírodě jako právě tady. „O víkendu je to ještě mnohem horší. S tím je pochopitelně spojené i velké riziko častějších úrazů či zdravotních potíží v tomto místě. Jen za červenec jsme ošetřovali v úseku od Doubí po Svatošské skály čtyři úrazy a jednu dušnost,“ upozornil mluvčí záchranné služby. Lokalita je přitom pro záchranáře špatně dostupná. I proto kraj nyní buduje ve Svatošských skalách nový most, který má usnadnit příjezd právě složek integrovaného systému.

Podle Karla Jelínka, který ve Svatošských skalách provozuje areál Svatošský ráj, je ale turistů letos méně. „Kritické to bylo během nouzového stavu, kdy se celé Karlovy Vary sebraly a zamířily k nám. Naše tržby jsou letos tak na patnácti procentech oproti minulosti. Lidé se zkrátka bojí a zůstávají doma,“ uzavřel.