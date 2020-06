Nejen cyklisté se mohou těšit z nové víceúčelové městské stezky, která spojila horní a dolní část Sokolova. Trasa mezi volnočasovým areálem Bohemia a Areálem zdraví na Staré Ovčárně je dlouhá zhruba 2,6 kilometru a stála bezmála 20 milionů korun, z čehož11 milionů byla dotace.

Stezka spojila části dvě města. | Foto: Foto: (mel)

„Nejsložitější etapou stavby bylo stoupání od chemičky do Mičurinovy ulice, prudší úsek je také od Areálu zdraví do Švabinského ulice,“ uvedl mluvčí radnice Vladimír Meluzín. V prudších stoupáních to tak nebudou mít jednoduché například bruslaři.