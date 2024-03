VIDEO: Stoletá pacientka i nováček. Podívejte se do zákulisí sokolovské dialýzy

Výjimečnou příležitost měl Deník. Mohl navštívit zákulisí dialyzačního centra v Sokolově. Průvodcem byl primář Jiří Vlasák. Ve video reportáži vyprávěl o příznacích nemoci ledvin a o tom, jak to chodí v dialyzačním centru. S kamerou jsme navštívili také pacientku, která právě oslavila své veliké životní jubileum. Úžasné paní Jarmile Grycové je sto let. Podívejte se, co má paní Jarmila ráda. Hned vedle nejstarší pacientky na lůžku ležel pacient nováček. Vlastimil Dlutko navštěvuje centrum teprve dva měsíce.

