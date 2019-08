Loket - Srpen se nese na loketském hradě ve znamení jubilejních návštěvníků.

Zatímco minulý týden přivítal hrad dvoumiliontého v tomto století, ve čtvrtek krátce před polednem prošel branou ten letos stotisící. A byla to opět žena, Alina Werfeli se svou dcerou Inés. Přijely v pondělí z Prahy na dovolenou do Karlových Varů a poslední den se rozhodly na doporučení přátel navštívit Loket. „Jsem tady poprvé. Vůbec poprvé jsem i v tomto kraji,“ svěřila se Alina Werfeli, která pochází z řad volyňských Čechů. Vary se jí moc líbily a na Loket se velmi těšila. „Slyšela jsem o něm ohromné věci. Že je krásný, že tu byl vězněn Karel IV. nebo že tu bývalo vězení,“ prozradila, co ji zlákalo k návštěvě. Mezi dárky, které dostala od zástupců hradu, byl opět i glejt, který ji opravňuje k dalším návštěvám hradu po dobu jednoho roku zdarma. „To určitě využiju a doporučím i všem příbuzným. Jsem úplně nadšená, ještě nikdy jsem nic nevyhrála, to je zážitek na celý život,“ neskrývala radost.