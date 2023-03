Až 1,5 tisíce obyvatel Sokolovska, kteří nemají vlastního praktického lékaře, má naději, že se to změní. Týká se to i těch, kteří hledají odborného ambulantního lékaře v oboru gynekologie či oční. Umožní to dohoda mezi městem Sokolov a Ambulancí Penta ze skupiny Penta Hospitals, která nabídne veřejnosti své rezervní i nově vytvořené kapacity ve vlastních ambulancích. Zároveň spolu s městem připraví otevření zcela nové ordinace praktického lékaře přímo v Sokolově.

Dohoda Sokolova s Pentou zajistí lidem praktického i odborného lékaře | Foto: Deník/Roman Cichocki

„V posledních letech odešla do penze řada praktických lékařů v regionu a noví nepřicházejí. Stále častěji se tak na nás obracejí obyvatelé města a okolí s žádostí o pomoc při zajištění služeb praktického lékaře,“ řekl starosta Sokolova Petr Kubis. "Nejsme občané druhé kategorie a náš kraj není méněcenný," vzkazuje státu, respektive pojišťovnám Kubis. Chápe, že v kraji není fakultní nemocnice, ale nelíbí se mu sliby vlády dávané regionům postiženým dlouhodobou těžbou uhlí. "Stát nám stále slibuje miliardy a nakonec je pošle do Plzeňského kraje. Musíme si pomoci s Pentou sami. Stát na Sokolovsko kašle. Dlouhé roky se zde těžilo uhlí pro celou republiku. Teď by nám to měli vrátit," konstatoval Kubis. Město dokonce zaplatí odborníka, který bude mít na starost jednání s pojišťovnami. Ty mu prý ani neodpověděly na dotaz, kolik občanů nemá v regionu zajištěnou zdravotní péči.

Město tedy vyvíjí všechny možné aktivity k tomu, aby zajistilo na území Sokolova dostupnou zdravotní péči, a i přes to, že zajištění lékařské péče nespadá do povinností obcí, nýbrž do povinností zdravotních pojišťoven. „Sokolov se snaží najít jakoukoliv možnost, jak získat do města nové praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, stomatology atd. Dlouhodobě máme velmi dobrou spolupráci s Nemocnicí Sokolov. Společně se nám povedlo rozšířit nabídku služeb třeba o nedávno otevřenou urogynekologickou ambulanci. A proto jsme se s nabídkou spolupráce obrátili i přímo na skupinu Penta Hospitals, která nemocnici provozuje,“ uvedl starosta Kubis s tím, že původní záměr města byl vybudovat na svém území tzv. plovoucí ambulance, kam by lékaři z oboru gynekologie a praktičtí lékaři z kraje dojížděli a střídali se v poskytování péče o občany Sokolovska. To však nebylo možné z organizačních a logistických důvodů.

Integrovaná škola chce vylepšit podmínky studentům oboru Agropodnikání

Na základě jednání s městem proto zdravotnická skupina Penta Hospitals nabídne obyvatelům Sokolovska rezervní kapacity svých ambulancí. Zároveň se ale bude připravovat možné otevření zcela nové ordinace praktického lékaře v Sokolově. „V první fázi využijeme rezervní nebo organizačně vytvořené kapacity, které máme v našich ambulancích praktických lékařů v Karlovarském kraji. Celkově bychom tak mohli registrovat až tisíc pět set nových pacientů,“ potvrdila generální ředitelka skupiny Penta Hospitals Barbora Vaculíková. Půjde o ambulance praktických lékařů v Nejdku, Nové Roli, Horním Slavkově a Františkových Lázních, které otevřou registraci až pro 900 pacientů.

„Zhruba v polovině roku rozšíříme registraci pro obyvatele Sokolovska o další zhruba čtyři stovky míst ve dvou našich ambulancích na Chebsku. Je nám jasné, že především pro starší pacienty není dojíždění k praktickému lékaři optimální, ale jde o okamžité řešení. Díky tomu, že si naše skupina vzdělává i své vlastní lékaře, budeme spolu s městem hledat cesty, jak do dvou let otevřít i zcela novou ambulanci praktického lékaře přímo v Sokolově,“ dodala Vaculíková.

Do sokolovských škol půjde mimořádně přes 50 milionů korun navíc

Kromě kapacit u praktických lékařů, bude také nabídnuta volná kapacita pro až 1000 pacientů na Gynekologii v Karlových Varech a kapacita pro 300 pacientů Oční ambulance s optikou v Sokolově. Jak uvedla ředitelka Ambulancí Penta Jana Šperlová, zájemci o registraci u praktických lékařů, případně v odborných ambulancích gynekologie a oční, se mohou hlásit už dnes. „Registrace ale bude možná pouze online prostřednictvím webového formuláře, abychom nezatěžovali personál v ordinacích desítkami telefonátů denně. Bylo by to na úkor stávajících pacientů, kterým by se nemohli dostatečně věnovat, a to samozřejmě nechceme,“ uvedla Šperlová. Zároveň poprosila zájemce o nové registrace o ohleduplnost vůči druhým a dodržování tohoto postupu. Registrační formulář je, až do vyčerpání kapacity jednotlivých ambulancí, k dispozici na stránkách Ambulancí Penta https://www.pentahospitals.cz/ambulance-penta/registrace-horni-slavkov/, https://www.pentahospitals.cz/ambulance-penta/registrace-nejdek/, https://www.pentahospitals.cz/ambulance-penta/registrace-nova-role/.

Penta Hospitals CZ je součástí holdingu Penta Hospitals International, který patří s více než 13 000 zaměstnanci, více než 30 nemocnicemi a více než 40 dalšími zdravotnickými zařízeními, mezi nejvýznamnější poskytovatele zdravotních a sociálních služeb ve střední Evropě. V České republice Penta Hospitals CZ provozuje nemocnice, ambulantní zdravotnická zařízení a síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou i polikliniky. Vlastníkem holdingu je investiční skupina Penta, která vlastní i Deník.

Kybernetický útok ze Sokolova: mladík naboural tisíce účtů, vinu si odpracuje

Společnost Ambulance Penta byla založena v roce 2010 a ještě téhož roku otevřela první ordinaci praktickéholékaře v Ostrově. V současnosti provozuje celkem 29 ambulancí, z toho 22 přímo v Karlovarském kraji. Zahrnují dohromady 10 oborů od všeobecného praktického lékařství až po stomatologii nebo gynekologii. Má více než 200 zaměstnanců, kteří pečují o bezmála 26 tisíc pacientů.