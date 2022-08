"Ať již pastelky, pouzdra nebo zvýrazňovače společně s kufříky, každý v hodnotě 1350 korun, jistě přijdou prvňákům vhod. Podle starostky chce město takto pomoci v této složité době rodičům s řešením alespoň jedné z mnoha starostí, které mají s nástupem dětí do školy. V kufřících prvňáci najdou kromě jiného barevné školní papíry, fixy, obaly na sešity, modelínu, sešity a další užitečných věcí. Celkem se jedná skoro o čtyři desítky položek," říká mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

A k dárkům od města i od Penty jsou připraveny ještě další. Jde o neměně důležité kapsáře a sáčky na přezůvky. O tyto praktické věci se postarala společnost Sokolovská chráněná, kde pracují handicapovaní lidé. Ti například ušili i stovky zástěr pro děti v mateřských školách.

Rodiče dárek oceňují. „Ulehčí to určitě nejen rodinnému rozpočtu, ale také ušetří rodičům čas se sháněním pomůcek, které učitelé vyžadují. Takto je nakoupí město a je to. Sama si pamatuji, jak jsme sháněli to či o ono. a pak v září ještě sešity podle seznamu kódů, hrůza,“ říká matka loňského prvňáka Jana Vilímková.

Pro jsou i samotní kantoři. Ti podle svých slov velmi oceňují vybavený kufřík. Děti podle nich s první výbavou začínají na stejné rovině, pochvalují si.

Rodičům tak zbývá dokoupit základní věci, jako je aktovka, bačkory či cvičky. Ostatní důležité školní pomůcky ale najdou právě v kufříku.