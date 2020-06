Dětská hřiště a místa, kde se scházejí narkomani. Především tam vyrazili strážníci v Sokolově hledat použité injekční jehly, ale i další nebezpečné předměty, o které by se mohly děti poranit.

Kontrola pískoviště v Sokolově. | Foto: MP Sokolov

Do konce týdne zkontrolovali celkem třiadvacet dětských hřišť, využili k tomui detektor na hledání kovů. Konstatovali, že množství nalezeného odpadu se v posledních letech sice snižuje, ale riziko stále hrozí. Pokud by někdo jehly na pískovišti objevil, je nutné to ihned hlásit městské policii na linku 156.