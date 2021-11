Někde akce na venkovním prostranství neruší a nechají vystoupit alespoň děti, které program pilně nacvičovaly několik měsíců. Jinde zase řekli striktně ne a od mnoha lidí to schytali. Další zase odsouhlasili, že budou prostě zavření doma, stejně jako vloni.

Asi nejvíce lidé komentovali zrušení pochodu čertů v Sokolově, který nabíral na popularitě a jezdili na něj lidé z celého Karlovarského kraje a Krampusové ze všech koutů Čech i Evropy. Smrděla z nich síra a spíše než pytel brambor nebo uhlí od nich ti zlobiví mohli čekat pěkných pár ran metlou. Tato ohnivá a pekelná show ale letos nebude.

"Ruší se průvod čertů i adventní program. Velmi nepříznivý vývoj epidemiologické situace, kdy výrazně rostou počty lidí nakažených koronavirem, bohužel udělal čáru přes rozpočet pořadatelům letošního adventního programu v Sokolově," řekl místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček.

Podle něj by bylo organizačně značně problematické a komplikované splnit vládní nařízení pro venkovní akce.

Někteří lidé toto rozhodnutí chápou, jiní jsou naštvaní, další vtipkují. "Těšily se nejen děti, ale i dospělí. Ti starší to pochopí, ti nejmenší ne," shoduje se mnoho komentujících. Dost často padají i návrhy pořádat kvůli stále se opakující covidové situaci pochod čertů na podzim, na jaře nebo dokonce i v létě. Jde spíše o ironii s tím, že místo svařáku by muselo být pivo.

V Rotavě na Kraslicku nechal starosta Michal Červenka odpovědnost na samotných lidech. "Zatímco obchody budou nejenom o první adventní neděli narvané očkovanými i neočkovanými lidmi, my bychom měli na venkovním veřejném prostranství rodiče vystupujících dětí podle očkování selektovat. Ideálně kvůli takovým komplikacím akci zrušit. Děti se celou dobu těší na své prakticky jediné veřejné vystoupení za poslední dva roky. Nemůžeme jim do nekonečna říkat, že příští rok už to vyjde," říká Červenka.

Pokud nedojde v tomto týdnu k dalším striktnějším nařízením, mohou se podle něj Rotaváci v rámci své nedělní adventní procházky projít v 17.30 hodin kolem městského úřadu. Z uzavřené hlavní křižovatky pod úřadem si tak budou moci poslechnout tamní děti. Stromek bude svítit od 18 hodin.

"Věřím, že je každý schopen vyhodnotit obavy o své zdraví a podle toho se buď na chvilku zastavit a nasadit si respirátor nebo zpěv ignorovat a poklidně pokračovat v podvečerní procházce," dodal Červenka.

Zároveň se ve veřejné diskuzi zeptal lidí na jejich názor. Všichni se vyjádřili pro uskutečnění akce.

Zpívat se bude v sobotu i v kraslickém kostele. "Budeme zase pomáhat, tentokrát nadačnímu fondu Ještěřice. Nenechte si ujít krásné písně a zároveň podpořit naše Ještěrky," vzkazuje lidem jedna z vystupujících Alena Boháčová. Spolu s ní vystoupí Adel Giňová a Anička Mudrá.