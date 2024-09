Městská policie v Kraslicích má za sebou teprve zhruba tři měsíce služby v ulicích, ale jak sami strážníci říkají, v podstatě se nezastaví. V nedávné době také upoutali pozornost místních lidí svérázným řešením drobného vandalismu na autobusové zastávce. Zde si dva kluci krátili dlouhou chvíli kopáním balonu do bílé zdi zdejší zastávky. Kamerový systém je odhalil a strážníci s nimi řešili, co se špinavou stěnou. Namísto pokuty rozdali hříšníkům váleček a barvu. Ti poté museli sami poničenou zeď natírat.

"Školou povinné děti si udělali ze zastávky fotbalový trenažer. Domluvili jsme se s nimi, že pokud to dají do pořádku, bude celá věc vyřešena. Město jim poskytlo barvu a oni vše uvedli do původního stavu. Myslím, že jsme věc vyřešili ke spokojenosti všech, a řekl bych, že je malování dokonce i bavilo," sdělil velitel strážníků Miroslav Dörfler.

Dalším kuriózní situaci zažili strážníci u jednoho z místních supermarketů. Seniorka při zdravotních potížích vyřešila svou situaci dosti svérázně a to odvozem v nákupním koši. "Při výkonu služby jsme potkali toto speciální vozidlo na silnici. Paní nemohla na nohy, tak zvolila netradiční řešení k přepravě domů. Paní jsme raději odvezli domů služebním autem a přejeme jí brzké uzdravení," vzpomíná na nevšední zásah velitel strážníků.

Před několika dny zase pomohli paní, která v Kraslicích navštívila svého lékaře. Bohužel se jí při odjezdu nepodařilo nastartovat. Strážníci však za pomoci kabelů pomohli situaci rychle vyřešit a dotyčná si tak nemusela shánět náhradní dopravu. Na zimu navíc bude městská policie vybavena přenosným startovacím zdrojem a připravena pomoci řidičům, které zaskočila zima.

Strážníci řeší také černé skládky, špatně parkující řidiče, zaběhlé psy, kočky, ale výjimkou není ani odchyt agamy pobíhající po zahradě rodinného domu. Stihli už také už několik preventivních akcí. Zřejmě nejvíce je občané upozorňují na špatně parkující automobily. Z plánovaných pěti policistů slouží prozatím tři, čtvrtý je ve škole.