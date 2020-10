Městská policie v Sokolově rovněž zareagovala na nová vládní nařízení a bude jim věnovat pozornost.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jaroslav Loskot

„Nové úkoly jsme strážníkům zapracovali do instruktáží pro výkon služby. Půjde zejména o novinku v podobě povinnosti zakrytých úst a nosu na zastávkách veřejné hromadné dopravy,“ potvrdil velitel městské policie v Sokolově Radek Neděla. Kontrolováni zákazu pití na veřejnosti už strážníci provádějí delší dobu. zakazuje to totiž městská vyhláška. Problém byl zejména s bezdomovci v okolí obchodních domů či městské tržnice a na místech, která měla strážníci vytipovaná jako problémová. Co se týká ostatního výkonu služby, nebude podle velitele MP nijak ohrožen či omezen. „Strážníci se nadále budou věnovat i ostatním povinnostem,“ dodal velitel Neděla.