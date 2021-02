Městská policie se aktivně zapojila do distribuce ochranných prostředků v Sokolově a jeho částech. Strážníci nezapomněli ani na části Hrušková či Novina.

Strážníci rozvezli tisíce roušek. | Foto: MP Sokolov

Na Šenvertu, v Hruškové a Novině šli strážníci dům od domu a všem, kdo měl zájem a byl doma, roušky předali. Totéž ještě absolvují do konce tohoto týdne na Staré Ovčárně. Podle radního Petra Kubise mají lidé o roušky velký zájem, například jen u prodejny Billa rozdali strážníci během dvou hodin zhruba 600 kusů roušek. „Je to pro městskou policii práce navíc, ale musíme to zvládnout,“ uvedl Petr Kubis. Celkem už MP vydala 3400 roušek.